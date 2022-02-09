Более 30 млрд рублей региональных субсидий выделят районам Кубани в 2022 году

Всего для муниципалитетов рассчитаны 67 видов субсидий на 31,4 миллиарда рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 30 миллиардов региональных субсидий выделят районам Кубани в 2022 году. Деньги рассчитаны на реализацию нацпроектов и госпрограмм, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Всего для муниципалитетов разработано 67 видов субсидий на 31,4 миллиарда рублей.

- Почти 70% средств направим на проекты в социальной сфере – строительство школ и детских садов, спортивных объектов, обновление материально-технической базы образовательных организаций, учреждений культуры, физкультуры и спорта, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В том числе 1,7 миллиарда рублей пойдут на благоустройство территорий, еще более 2 миллиардов затратят на строительство и ремонт муниципальных дорог.

Отметим, что экономика Кубани восстановилась от влияния пандемии COVID-19. В этом году поступления в бюджет Кубани без госсредств ожидают в размере не менее 380 миллиардов рублей.