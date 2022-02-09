Фонд «Свет в руках» приглашает на занятие по нейрографике в Краснодаре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонд «Свет в руках» приглашает мам, столкнувшихся с потерей ребенка, на занятие по нейрографике. Очная встреча состоится уже 13 февраля в Краснодаре.

На встрече участницы смогут познакомиться с такой техникой, как нейрографика - арт-терапия, включающая рисование и самостоятельный анализ картины.

- Основная цель нейрографики – проработка неосознанных страхов и различных убеждений, снятие внутренних запретов, которые человек непроизвольно поставил сам перед собой. В процессе рисования удается решить целый комплекс психологических проблем, в том числе снять напряжение, раскрыть внутренний потенциал, преодолеть стресс, избавиться от обид и переживаний, разрешить конфликты, - рассказали в фонде «Свет в руках».

Посетить встречу могут мамы, потерявшие ребенка при родах или во время беременности, не ранее 3 месяцев назад. В другом случае участие может болезненно сказаться на состоянии женщины, уточнили в фонде.

Занятие состоится с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Архитектора Ишунина. Ведущей встречи станет художник Татьяна Павлоградская, а также психолог фонда Ольга Иванова.