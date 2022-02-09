Судебные приставы Кубани приостановили прием граждан из-за COVID-19

Обратиться в ФССП можно в том числе по телефону Фото: ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Судебные приставы Краснодарского края приостановили очный прием граждан. Как сообщили в пресс-службе ФССП Кубани, дистанционный формат работы связан с COVID-19.

Уточняется, что такой формат продлится до улучшения эпидситуации. Приостановлены как личные приемы, так и выездные встречи.

- Рекомендуем использовать бесконтактные способы взаимодействия посредством телефона по номерам: 8 (861) 262-04-77, 262-74-14, электронного сервиса «Интернет-приемной» на официальном сайте ФССП России, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также установленных в структурных подразделениях специальных переносных ящиках для приема корреспонденции, в которых можно оставить свое обращение, - отметили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.