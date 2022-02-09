ВТБ на Кубани в 2,6 раза увеличил продажи ипотеки

В январе этого года заемщики ВТБ в Краснодарском крае оформили около 650 жилищных кредитов на сумму свыше 2,3 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза выше результата за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у жителей Кубани пользовались квартиры в новостройках. Их доля в выдачах банка составила 60%, увеличившись с января прошлого года на 15 п.п. Данный показатель значительно превосходит средний по России – в других регионах кредиты на вторичном рынке занимают более половины от общего числа продаж.

Среди действующих программ самой востребованной в Краснодаре и крае стала «семейная ипотека», по которой ВТБ предоставил заемщикам 575 млн рублей. Фактически в рамках нее выдается каждый четвертый жилищный кредит, спрос вырос в 16 раз (год к году). По ипотеке с господдержкой ВТБ оформил около 200 кредитов на 520 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита в регионе за январь 2022 г. достиг 3,7 млн рублей.

«По итогам января на региональном рынке жилищного кредитования фиксируется рекордная покупательская активность. Мы это связываем с реализацией одобренных заявок в конце 2021 года и ожиданием изменения стоимости ипотеки из-за возможного повышения ключевой ставки Центробанка. При этом клиенты активно пользуются льготными программами, где банк за счет собственных ресурсов не стал менять условия - на них приходится около половины выдач. Считаю, что покупка собственной квартиры по-прежнему остается привлекательной для населения, тем более в качестве первоначального взноса можно воспользоваться материнским капиталом», - комментирует управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.