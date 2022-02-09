Водитель автобуса в Краснодаре отказался ехать из-за оплаты по безналу

Водитель не смог предоставить терминал. Фото: скриншот видео

Очередным скандалом закончилась поездка пассажирки из станицы Елизаветинской в Краснодар. Водитель автобуса № 131 отказался принимать оплату за проезд по безналичному расчету, отметив, что деньги можно перечислить на его счет или дать наличку. Мужчина не хотел отъезжать от остановки, пока девушка не включила камеру.

- Я села в автобус рано утром. У меня не было налички, а приложение для перевода денег не работало. Когда я протянула карту, водитель взорвался. Отказывался вести пассажиров, говорил, какая мне разница, как оплачивать, и почему он должен вести меня бесплатно. Я не хочу ездить бесплатно! Просто поставьте терминал, как во всех цивилизованных городах. У пассажира по закону должен быть выбор, - рассказала «КП» - Кубань» Ольга.

Конфликт разрешился. Водитель поехал дальше, к слову, не взяв с пассажирки оплату, но настроение было испорчено.

- Каждый раз садишься в автобус и думаешь, что тебя ждет, как водитель отреагирует на то, что ты хочешь оплатить по карте, - отмечает Ольга.

Такое поведение водителя считается грубым нарушением, заявили в «Союзе транспортников Кубани». Водителю может грозить штраф и даже увольнение.

- Нужно оставить жалобу в «Союзе транспортников Кубани» или на горячей линии перевозчика. По каждому факту проводится проверка. Наши перевозчики заинтересованы в получении оплаты по безналу. А такие случаи приводят к потере выручки и репутации перевозчика, - сообщил президент организации Иван Петров.

Рассказать о нарушениях в общественном транспорте можно по телефонам: 8-861-200-2-500 или 8-952-822-02-70 (WhatsApp). Обращения можно снабдить фото и видео.