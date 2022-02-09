Котельную №6 мкр Бытха обновят в Сочи

Обновление позволит увеличить мощность котельной в два раза Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Котельную №6 микрорайона Бытха обновят в Сочи. Модернизация позволит увеличить мощность системы в два раза, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Так, в котельной планируют заменить паровые котлы на современные водогрейные.

- Водогрейные котлы в отличие от паровых имеют меньше тепловых потерь и более высокую надежность благодаря высокой автоматизации, - отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян.

В Бытхе проживают более 15 тысяч сочинцев. За счет обновления к котельной также подключат еще 16 многоэтажек.

Проводить работы будут без отключения подачи тепла. На первом этапе два новых котла установят до октября 2022 года, третий запустят в 2023 году.