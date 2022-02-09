Электробусы разных производителей планируют тестировать в Сочи в 2022 году Фото: sochi.ru

Электробусы разных производителей планируют тестировать в Сочи в 2022 году. Введение нового общественного транспорта обсудил мэр курорта с руководителями департамента транспорта и дорожного хозяйства и МУП «Сочиавтотранс».

В настоящее время в Сочи курсирует электробус Е321 белорусского производства. С декабря транспорт тестируют на маршруте №17. В Год экологии на курорте планируют эксплуатировать два типа электробусов: с запасом хода до 70 км - в центральной части Сочи, а транспорт с запасом хода до 200 км планируют запустить от Сочи до Адлера и Красной Поляны. Заряжать электробусы будут ночью. Кстати, полная зарядка составляет не больше 25 минут, а служит такой транспорт 15 лет.

- Его эксплуатация обходится дешевле, чем автобуса на дизельном топливе. Техобслуживание не требует большого количества слесарей. Отзывы и у водителей, и у пассажиров пока только положительные, - отметил директор МУП «Сочиавтотранс» Анатолий Мухомор.

- Такой общественный транспорт экологичен. Пока опытные образцы будут проходить испытания на городских маршрутах, подберем эксплуатирующую организацию и специалистов, - в свою очередь подчеркнул мэр Алексей Копайгородский.