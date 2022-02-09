Губернатор Кубани: каждый мигрант должен работать официально и соблюдать законы Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани и начальник Управления ФСБ РФ по краю Сергей Захарихин провели заседание координационного совещания и антитеррористической комиссии региона. Одним из вопросов обсуждения стала работа иностранцев на Кубани. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что каждый мигрант должен работать официально и соблюдать законы.

– На Кубани проживают более 44 тысяч иностранных граждан. Приезжают трудовые мигранты – в 2021 году выдали почти 60 тысяч патентов. Но каждый мигрант должен работать официально, платить налоги, знать и соблюдать законы, - отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что большинство приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении. Тем временем краевой многофункциональный миграционный центр уже помог 10,7 тысячи человек.

– Крайне важно не допускать разжигания конфликтов между религиозными и этническими диаспорами. Проводить профилактическую работу с их лидерами, чтобы все вопросы решались в рамках правового поля, – в свою очередь отметил Сергей Захарихин.