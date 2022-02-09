Более 1,1 млн шоколадных яиц с нелегальной маркировкой обнаружили таможенники Новороссийска

Ущерб составил около 70 миллионов рублей Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

Более 1,1 миллиона шоколадных яиц с нелегальной маркировкой обнаружили таможенники Новороссийска. Продукцию доставили на Кубань из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Установлено, что товарный знак, принадлежащий итальянской компании, был нанесен незаконно. Ущерб составил около 70 миллионов рублей.

- Помимо большого объема партий, а это около 40 тонн, товар обременен особым температурным и световым режимом хранения. В деятельности Новороссийской таможни только единичные склады соответствуют необходимым условиям, были предприняты меры по поиску хранителя вещественных доказательств в таком объеме, - прокомментировал заместитель начальника таможни, полковник таможенной службы Александр Шевченко.

Продукцию отправили на склады в станицу Раевскую. Более 860 тысяч яиц признали контрафактом, а предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей. Проверка оставшейся продукции продолжается.

- По факту незаконного использования чужого товарного знака и причинения крупного ущерба возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.