Тематический трамвай запустят в 79-ю годовщину освобождения Краснодара

12 февраля в Краснодаре к памятникам возложат цветы и венки Фото: krd.ru

Тематический трамвай запустят в день завершения оккупации Краснодара. 12 февраля кубанская столица отметит 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в трех вагонах трамвая №2 расскажут 10 фактов о жизни Краснодара в период оккупации. А на экранах в транспорте, в том числе в троллейбусах, пассажиры увидят фронтовые фотографии и прослушают песни времен войны.

В день освобождения Краснодара большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Так, участником тематической акции может стать любой желающий, условие – разместить публикацию в Instagram. В ней можно поделиться историями о родственниках – участниках периода оккупации, а также рассказать об участии в тематических мероприятиях. В посте нужно отметить @mol_krd и поставить хештег #ВспомниОсвободителя.

А с 9 февраля краснодарцам и гостям предлагается аудиогид «Краснодар 1942–1943 годы» - прогулка по памятным местам города, история периода Великой Отечественной войны, рассказы о подвигах кубанцев и жизни Краснодара. Прослушать аудиогид можно в том числе не выходя из дома.

А с 12 февраля стартует патриотический квест «День защитника Отечества». Условие участия – подписка в Instagram на аккаунт МБУ «ТИЦ» — @ tic_krasnodar, комментарий к посту о проведении квеста «+». Участникам предстоит выполнить задания по теме «Патриотические места города». Квест пройдет до 23 февраля.

Кроме онлайн-акций, 12 февраля в Краснодаре возложат цветы и венки к памятникам. А 11 февраля в 15:00 на Пушкинской площади стартует экскурсия «Город, опаленный войной».