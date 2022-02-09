Два сквера благоустроят в Динском районе Кубани до конца 2022 года

Облик территорий выбирали сами жители Фото: пресс-служба краевой администрации

Два сквера благоустроят в Динском районе Кубани. Завершить работы планируют к концу 2022 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В 2021 году в муниципалитете уже обновили 2 территории на 25 тысяч квадратных метров. Дизайн общественных зон выбирали жители.

Так, в станице Динской изменится территория на пересечении улиц Тельмана и Кочетинской. Здесь обустроят пешеходные дорожки, детскую и спортивную площадки, обновят освещение и установят скамейки. Зону также озеленят молодыми деревьями, приведут в порядок цветники и газоны.

А в станице Новотитаровской обновят сквер Таманский. Здесь оборудуют новую спортивную площадку, зону тренажеров, два детских игровых комплекса с аттракционами и аллеи для пешеходов.