В Краснодаре приезжий украл дорогую иномарку знакомой, переоформил и продал

Теперь ему грозит до 10 лет колонии Фото из архива КП

В Краснодаре жертвой кражи оказалась местная жительница. Знакомый украл у женщины автомобиль и, переоформив на себя, продал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщила пострадавшая полицейским, в один из вечеров она поссорилась со своим знакомым – после конфликта мужчина ушел из дома, прихватив документы и ключи на машину женщины. Позже она заметила пропажу бумаг и самой иномарки стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Похищенный автомобиль обнаружили на улице Ростовское шоссе в автосалоне. Как выяснилось, мужчина, уже объявленный в федеральный розыск, переоформил машину на себя и продал. После 48-летний житель Екатеринбурга взял такси и уехал из края.

Задержать его удалось в результате ДТП, в которое грабитель попал по пути в Екатеринбург. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске.

Задержанного доставили в полицию Краснодара. Деньги от продажи авто он успел потратить на игровые автоматы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.