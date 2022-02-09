Смартфоны iPhone по подписке

МТС запустила акцию МТС Upgrade для поклонников iPhone. Чтобы ею воспользоваться, необходимо оформить подписку, выбрать смартфон и вносить ежемесячные платежи за его использование.

Выгода в том, что годовая оплата по подписке покрывает примерно 60% стоимости гаджета. Далее участник программы может решать. Доплатить остаток в размере 40% (сразу полностью или по частям), оставив смартфон в личном пользовании и выйдя из акции. Либо обменять свою модель на гаджет нового поколения, продлив подписку. В последнем случае доплата не требуется, главное вернуть устройство в надлежащем виде. Программа МТС Upgrade распространяется практически на все популярные модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE.