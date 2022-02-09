Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 14:25

Смартфоны iPhone по подписке

Новая программа апгрейда гаджетов от МТС обещает выгодные условия любителям технических новинок
Василина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

МТС запустила акцию МТС Upgrade для поклонников iPhone. Чтобы ею воспользоваться, необходимо оформить подписку, выбрать смартфон и вносить ежемесячные платежи за его использование.

Выгода в том, что годовая оплата по подписке покрывает примерно 60% стоимости гаджета. Далее участник программы может решать. Доплатить остаток в размере 40% (сразу полностью или по частям), оставив смартфон в личном пользовании и выйдя из акции. Либо обменять свою модель на гаджет нового поколения, продлив подписку. В последнем случае доплата не требуется, главное вернуть устройство в надлежащем виде. Программа МТС Upgrade распространяется практически на все популярные модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE.