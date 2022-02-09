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Общество9 февраля 2022 14:47

Оползень вблизи 7-этажного дома сошел в Сочи

Службы ликвидируют последствия
Светлана ОВДЕЙ
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Оползень вблизи 7-этажного дома сошел в Сочи. Многоквартирное жилье расположено по улице Пластунской, 194/16. Движение грунта возобновилось после осадков.

Сообщается, что на место выехали специалисты МКУ «Служба спасения Сочи» и сотрудники администрации Центрального района. Специалисты ликвидируют последствия сошедшего оползня.

Жертв и пострадавших в результате нет. Жителям дома предлагают при необходимости разместиться в пунктах временного размещения.

Уточняется, что дом 2013 года, вблизи которого сошла грязевая масса, вмещает 38 квартир, является самостроем и введен в эксплуатацию по решению суда, сообщил начальник отдела ЖКХ администрации Центрального района Сочи Дмитрий Учадзе.