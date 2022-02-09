МЧС оценит обстановку после схода оползня на жилой дом в Сочи

Специалисты осматривают территорию

В Сочи на улице Пластунской возле многоквартирного дома сошел оползень. Введен режим ЧС. Спасатели готовятся эвакуировать жителей. Специалисты Главного управления МЧС Краснодарского края выехали на место для оценки ситуации.

- В 15:00 09 февраля поступила информация о том, что произошло движение ранее сошедшей грязекаменной массы на жилой дом. Для оказания помощи жильцам дома к месту направлены спасатели ЮРПСО МЧС России и Службы спасения Сочи, - отметили в ведомстве.

Также для оценки обстановки и принятия решений к месту выехал представитель администрации и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС по региону.