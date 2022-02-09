«Автодор» предостерегает водителей Краснодарского края от покупок вечных «безлимитных» транспондеров

"Автодор" рассказал, что безлимитных транспондеров не существует. Фото: пресс-служба "Автодор-Платные дороги"

В Краснодарском крае на популярном сайте бесплатных объявлений появились привлекательные предложения – безлимитные транспондеры для неограниченного количества по платным дорогам. В регионе такой участок располагается на трассе М-4 «Дон», пункт оплаты находится на территории Павловского района. Для местных жителей предусмотрена гибкая система скидок, а для транзитного транспорта установлены фиксированная плата, которая может лишь меняться в зависимости от времени суток. В дорожной компании объяснили, в чем заключается махинация.

- Устройство, купленное с рук у сомнительных лиц, невозможно персонифицировать, ведь оно уже привязано к фиктивному счету, на котором есть небольшое количество средств. Деньги будут списываться во время первых нескольких проездов, а потом устройство заблокируется, - рассказали в пресс-службе ООО «Автодор-Платные дороги».

Проверить при этом сам баланс и получить полноценную информацию о своих поездках пользователь не может, так как транспондер уже активирован и зарегистрирован на неизвестное лицо. Причем, в случае покупки такого устройства мошенником признается не только продавец, но и покупатель, так как заранее планирует обман. Все участники такой сделки могут быть привлечены к ответственности за продажу и дальнейшее использование подобных устройств.