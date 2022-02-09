В Адыгее в 2021 году семь несовершеннолетних девочек стали матерями

В роддомах Адыгеи в 2021 году родилось больше мальчиков, чем девочек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Адыгее подвели итоги по рождаемости детей в 2021 году. По сведениям республиканского отдела статистики, в регионе за январь - декабрь прошлого года появились на свет 4553 младенца, это на 135 малышей больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

- Мальчиков родилось 2309, а девочек поменьше, всего 2244, - уточнили в республиканском управлении ЗАГС.

Родители 1556 новорожденных впервые испытали радость рождения ребенка, еще 1472 малыша стали вторыми детьми в семье. Также в республике в 2021 году стало на полторы тысячи многодетных семей больше, там появились третьи, четвертые и пятые малыши.

Медики отметили, что большинство мам не достигли 30-летнего возраста, лишь 10 жительниц Адыгеи решили окунуться в материнство в достаточно зрелом возрасте - после 44 лет.

Есть и совсем юные мамы. Семь девочек в возрасте 14-15 лет родили детей в 2021 году.