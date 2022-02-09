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Общество9 февраля 2022 15:37

Жители Краснодарского края могут принять участие в национальной премии «Хрустальный компас»

Прием заявок от участников продлен до 20 февраля
Евгения ХАЛИКОВА
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Жителей Кубани приглашают принять участие в национальной премии «Хрустальный компас». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей Кубани приглашают принять участие в национальной премии «Хрустальный компас». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стартовал прием заявок на участие в национальной паремии «Хрустальный компас», в котором могут принять участие жители Кубани. К участию допускаются общественные организации, научные и образовательные учреждения, общественные деятели, творческие союзы и предприятия.

– Несмотря на пандемию, желающих принять участие в премии очень много. В прошлом году было реализовано много крупных и масштабных проектов. Мы ждем все инициативы в оргкомитете премии «Хрустальный компас», – рассказал председатель оргкомитета, руководитель краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В конкурсе предусмотрено 10 номинаций. Авторы лучших проектов получат хрустальные и серебряные статуэтки.

«Хрустальный компас» – первая премия в области национальной географии и сохранения природного и историко-культурного наследия России. За историю конкурса его участниками стали жители всех 85 регионов России и 40 стран мира. Они представили 2733 проекта.