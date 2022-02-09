МЧС по Краснодарскому краю предупредило о новом подъеме уровня рек из-за обильных осадков

В горах Краснодарского края сохраняется угроза схода лавин Фото: Иван Макеев

Краснодарский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды опубликовала новые данные о непогоде, которая надвигается на регион в ближайшее время. По данным специалистов, региону угрожают осадки: мокрый снег, дождь, грозы и сильный ветер. Местами, порывы ветра будут достигать 20-23 м/с.

- В этой связи выполняется комплекс превентивных мероприятий. Силы и средства регионального МЧС приведены в повышенную готовность, также усилена дежурная смена Центра управления. В работе используются современные информационные ресурсы: моделирование обстановки с учетом цифрового рельефа местности и средства космического мониторинга, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Продолжают действовать экстренные предупреждения по лавиноопасности в горах Краснодарского края. В Сочи ждут сильный снегопад. Прогнозы доведены до администраций муниципалитетов и местных экстренных служб.