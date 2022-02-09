В Краснодаре уволен водитель маршрутки, смотревший порнографию во время работы

Водитель-извращенец уволен в Краснодаре. Фото: tipich_krd

В Краснодаре уволен водитель автобуса № 78, устроивший коллективный просмотр порнографии. Мужчина, не стесняясь большого количества пассажиров в салоне, крутил баранку и одновременно смотрел порно с экрана мобильного телефона, который для удобства был прикреплен к лобовому стеклу на уровне глаз.

Один из очевидцев снял досуг шофера и разместил ролик в соцсетях. На публикацию отреагировали в администрации Краснодара.

- Проведена проверка, водитель уже уволен с маршрута. Руководству автотранспортного предприятия будет объявлен выговор, - рассказали в муниципальном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В Союзе транспортников Кубани также возмутились случившимся. Его глава Иван Петров заявил, что они намерены провести собрание с перевозчиками, чтобы обсудить поведение водителей и разобрать конкретно этот случай.