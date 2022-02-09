Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 17:08

В Краснодаре уволен водитель маршрутки, смотревший порнографию во время работы

Шофер наслаждался «клубничкой», несмотря на полный салон пассажиров
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Водитель-извращенец уволен в Краснодаре. Фото: tipich_krd

Водитель-извращенец уволен в Краснодаре. Фото: tipich_krd

В Краснодаре уволен водитель автобуса № 78, устроивший коллективный просмотр порнографии. Мужчина, не стесняясь большого количества пассажиров в салоне, крутил баранку и одновременно смотрел порно с экрана мобильного телефона, который для удобства был прикреплен к лобовому стеклу на уровне глаз.

Один из очевидцев снял досуг шофера и разместил ролик в соцсетях. На публикацию отреагировали в администрации Краснодара.

- Проведена проверка, водитель уже уволен с маршрута. Руководству автотранспортного предприятия будет объявлен выговор, - рассказали в муниципальном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В Союзе транспортников Кубани также возмутились случившимся. Его глава Иван Петров заявил, что они намерены провести собрание с перевозчиками, чтобы обсудить поведение водителей и разобрать конкретно этот случай.