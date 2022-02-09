В Краснодаре завершается строительство школы для жителей микрорайона «Почтовый»

Школа на 1550 мест в краснодарском микрорайоне «Почтовый» готова на 99%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краснодарском микрорайоне «Почтовый» завершается строительство школы на 1550 мест. Подрядные организации заявили о 99% готовности объекта. Новое учебное заведение примет первых учеников в начале следующего учебного года.

– Если бы не нацпроект «Образование», этой школы бы не было. Сейчас строителям остались последние штрихи, после чего здание введут в эксплуатацию и начнут закупать оборудование, технику и все необходимое для учебного процесса, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В трехэтажной школе общей площадью более 27 тыс. кв. метров расположатся учебные классы, зал для занятий хореографией, спортзалы и лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. На территории обустроят футбольное поле с искусственным покрытием.