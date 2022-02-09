Строительство легкоатлетического спортзала в Тихорецке будет завершено в 2022 году

В Тихорецке в 2022 году завершат строительство спортивного зала для занятий легкой атлетикой. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году в Тихорецке будет завершено строительство спортивного зала для занятий легкой атлетикой. Сейчас дети, посещающие спортивную секцию, вынуждены тренироваться на открытом стадионе либо же в других спортшколах города, так как у детско-юношеской легкоатлетической школы не было своей тренировочной базы.

- Работы ведутся по краевой госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Выделили средства из бюджета региона по поручению губернатора. Ранее он встречался с жителями Тихорецка, которые пожаловались ему на нехватку спортзалов городе, - рассказал вице-губернатор региона Евгений Наумов.

На стройплощадке строители уже залили фундамент и приступили к работам по армированию железобетонной плиты под пожарные резервуары. Подрядные организации немного отстают от рабочего графика, но гарантировали, что объект будет сдан в срок. Площадь нового спортзала - 4,3 тыс. кв. метров, здесь смогут одновременно заниматься до 58 детей.