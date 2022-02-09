В Краснодаре будут производить парфюмерию и косметику

По ул. Новороссийской в Краснодаре стартовало строительство комплекса по производству парфюмерии и косметики. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре будет открыто новое производство натуральной косметики и парфюмерии. Инвестиционный проект включает в себя строительство производственной базы. На выпуске средств для красоты будет задействовано более 80 человек. Общий объем инвестиций – 80 млн рублей. Площадку, отведенную под строительство фабрики 9 февраля, посетил мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он пообщался с руководством предприятия и пообещал оказать поддержку.

— Краснодару нужны такие брендовые предприятия, которые могут представить местную продукцию и в других регионах страны. Мои коллеги максимально оперативно включатся в работу и помогут как можно быстрее провести газ, - глава краевого центра Андрей Алексеенко дал поручение помощникам включиться в работу по газоснабжению предприятия.

Также город разработает проект благоустройства тротуаров и дорожной сети, ведущей к промышленной зоне Комсомольского микрорайона, чтобы работникам предприятий было удобно добираться. Бизнесмены тоже выразили готовность принять участие в этой работе.