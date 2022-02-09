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Общество9 февраля 2022 18:46

К ремонту улицы Автомобильной в Краснодаре приступят в 2022 году

Началу работ мешает затянувшийся процесс по возврату в муниципальную собственность последнего земельного участка
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре в 2022 году приступят к ремонту улицы Автомобильной

В Краснодаре в 2022 году приступят к ремонту улицы Автомобильной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре в 2022 году начнется ремонт одной из самых проблемных городских улиц – Автомобильной. Сейчас приступить к работам невозможно из-за затянувшегося судебного процесса по изъятию и возврату в муниципальную собственность земельного участка.

– Параллельно совместно с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывается возможность выделения краевых субсидий, чтобы работы по реконструкции улицы Автомобильной стартовали уже в этом году, – рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. Предполагается, что ремонтные работы пройдут на отрезке от Ростовского шоссе до Московской, протяженность участка чуть менее километра. Это будет двухполосная дорога с велодорожками, тротуаром, ливневой канализацией и уличным освещением.