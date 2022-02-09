В Краснодарском крае будут заложены новые виноградники и яблоневый сад

В краснодарском крае появятся новые фруктовые сады. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Курганинском районе будут заложены виноградники и яблоневый сад, это крупный инвестиционный проект стоимостью 400 млн рублей, который был подписан в феврале 2020 года на Муниципальном инвестиционном форуме.

– Инвестиционные проекты выводят предприятия на новые производственные мощности. Мы готовы поддерживать тех, кто двигает экономику вперед. На Кубани существует порядка 50 финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса – это субсидии, гранты, льготы, предоставление земельных участков без торгов и многие другие. На эти цели регион выделяет в год около 25 млрд рублей, – рассказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Инвестор уже приступил к реализации задуманного: заложено 65 га яблоневого сада и 5,6 га виноградника. Общая же площадь в 2024 году составит 245 га. Завершить реализацию инвестпроекта планируют в 2024 году. Предполагается, что здесь будут собирать до 4 тыс. тонн продукции в год.