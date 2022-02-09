Сбежавшего из полицейского участка рецидивиста Вагана Амирханяна заключили под стражу

Бежавший из участка полиции рецидивист заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре судья Советского районного суда рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вагана Амирханяна и вынес решение о заключении мужчины под стражу до 26 февраля 2022 года.

- Из материалов, предоставленных суду, следует, что 29.01.2022 Амирханян, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ, совершил побег из места задержания — помещения дежурной части пункта полиции, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Амирханяна задержали 28 января текущего года по подозрению в совершении крупной кражи, однако мужчина смог убежать из полицейского участка и был объявлен в розыск. Обнаружить беглеца удалось лишь 4 февраля в Волгоградской области в доме родственников.

Также были возбуждены уголовные дела в отношении полицейских, которые дежурили в ночь побега и допустили побег задержанного из участка.