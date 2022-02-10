Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 10 февраля 2022 года запланированы на территории всех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования. В будущем это поможет обеспечить бесперебойную работу.

В Адлерском районе 10 февраля с 08:00 до 20:00 не будет света на улицах: Мостовая, Кузнечная, Родная, Глициний, Ленина, 219, Ленинаканская, Костромская, Щербиновская, Краснопролетарская, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая и на переулках Пастуший и Ленинаканский.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Бытха 36, 38, 40, Абовяна, Джапаридзе, Шаумяна, Ворошиловская, 1, 1/1, 4; Возрождения, 28; Ясногорская и переулки Калиновый и Южный.

Также заранее запастись батарейками и подзарядить гаджеты следует жителям улиц Альпийская, Высокогорная, Тимирязева, Политехническая, Бамбуковая, Пасечная, 3,4,6,8, Шаумяна, Донская и переулка Теневой Центрального округа курорта.

В Лазаревском районе работы электриков повлекут за собой отключения на улице Армавирской поселка Дагомыс.