В Сочи с экс-чиновника взыскали в пользу государства 3,4 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить

Сочинский чиновник не смог объяснить, где взял 3,4 млн рублей на покупку недвижимости. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего сотрудника сочинской мэрии крупной денежной суммы, законное происхождение которой он не смог подтвердить. В ходе прокурорской проверки доходов госслужащих надзорным органом было обнаружено несоответствие в декларации одного из сотрудников администрации курорта, а именно мужчина отчитался о приобретении квартиры стоимостью 3,4 млн рублей, однако его заработная плата и иные доходы были гораздо ниже.

- В связи с этим прокуратура направила в суд заявление к муниципальному служащему об обращении в доход государства денежных средств в размере 3,4 млн рублей, законность и источник происхождения которых им не подтверждены, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В Краснодарском крае по иску прокуратуры вынесено решение о взыскании с бывшего муниципального служащего денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена

Суд удовлетворил иск, кроме того сотрудник был уволен из администрации по отрицательным мотивам.