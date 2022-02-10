После дождя 16 улиц Краснодара ушли под воду

В Краснодаре откачали талую и дождевую воду по 118 адресам. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре из-за дождя 9 февраля оказались затопленными 16 улиц. Водооткачивающую технику направили на бульвар Строителей, переулки Ангарский и им. Фелицына, а также на улицы Тенистую, Российскую, Аральскую, им. Жигуленко, Автомобильную, Троицкую, Ягодина, Тополиную и другие.

Конец января и начало февраля выдались очень богатыми на осадки. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства с 28 января по 9 февраля поступило 120 заявок на откачку воды с затопленных участков. Ещё 14 локальных подтоплений самостоятельно выявили и устранили специалисты, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара

За неделю с лишним с улиц краевого центра откачали 23 тыс. кубометров талой и дождевой воды. В основном от обильных осадков пострадали Прикубанский и Карасунский внутригородские округа.