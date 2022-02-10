Что произошло за ночь 10 февраля в Краснодарском крае: Сбежавшего из полицейского участка рецидивиста Вагана Амирханяна заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 10 февраля 2022 года. Сбежавшего из полицейского участка рецидивиста Вагана Амирханяна заключили под стражу. Подозреваемый в крупной краже мужчина на время расследования дела отправится в ИВС.

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