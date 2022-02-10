Погода на 10 февраля 2022 года в Краснодаре: гололедица и усиление ветра ожидаются на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурные качели не прекращаются на Кубани. За сутки перепад температур достигает 10-15 градусов. Такая ситуация сохранится в регионе как минимум до конца недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит плюс шесть градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубани ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 10 м/с.