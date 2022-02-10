В Сочи построят пятизвездочный отель за 6 млрд рублей

Фото: пресс-служба ГК «Метрополис»

Пятизвездочный отель Lotte Hotel Sochi построят в Сочи к 2025 году. Его возведут в районе набережной «Ривьера».

- Инвестор - ГК «Метрополис». В создание отеля вложат 6 млрд рублей. Здание будет в пять этажей со 181 номером премиум-класса. На территории отеля разместят открытые бассейны, зону отдыха, паркинг, - сообщает «Коммерсант-Крым-Кубань» со ссылкой на строительный холдинг.

В результате реализации проекта будет создано 500 новых рабочих мест. Руководители группы компаний отмечают, что Lotte Hotel Sochi станет лучшим среди всех курортных отелей побережья.