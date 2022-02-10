Мэрия Сочи: после схода оползня на дом земля больше не движется

Фото: пресс-службы администрации Сочи

Накануне в Сочи сошел оползень на жилой семиэтажный дом на улице Пластунской. Здание признано самостроем. Всю ночь в месте ЧП работали спасатели.

- Спасатели всю ночь дежурили в районе дома, где со склона сошел грунт. Мониторинг показал, что активная подвижка земляной массы прекратилась, - отметили в пресс-службе администрации.

Вход в подъезд оперативно расчистили. В настоящее время уборка придомовой территории продолжается.

- Распилены и вывезены два дерева, зависшие над опорной стеной, которые и спровоцировали оползень. Они росли по верху склона, из-за переувлажнения почвы стали перемещаться вниз, увлекая за собой грунт, - пояснили в мэрии.

Эксперты исследовали территорию, и пришли к выводу, что угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет. Здание не повреждено.