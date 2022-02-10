В Сочи активно чистят русла рек перед паводками

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Ливни, усиленные активным таянием снега в горах, могут спровоцировать подъём воды в реках Сочи. В связи с этим в городе активно чистят русла рек, чтобы избежать подтоплений.

- Все проблемные точки известны. За уровнем воды следим как с помощью автоматических гидрологических комплексов, так и в ручном режиме, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уже очищены русла рек Кепши, Кудепсты, Хосты. Техника сейчас работает на Псезуапсе и Аше. В ближайшее время рабочие направятся в Агуру.

- Сейчас формируем новый Генплан. Все территории, попадающие в паводковую зону, а также подверженные оползневым процессам, обязательно там обозначим, чтобы не допустить здесь нового строительства, - отметил глава города.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в мэрии Сочи заявили об остановке подвижки земляной массы после схода оползня на жилой дом. Сейчас на месте работают экстренные службы.