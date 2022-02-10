Губернатор Кубани обсудит перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым находится в Республике Беларусь. Глава региона посетит несколько промышленных предприятий и проведет ряд встреч.

- Делегация Кубани осмотрит площадки транспортных предприятий и производителей сельскохозяйственной техники. Также пройдут встречи с министерствами, на них представители региона обсудят перспективные направления сотрудничества, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время на Кубани работает более 50 компаний, которые экспортируют свою продукцию в Республику Беларусь.