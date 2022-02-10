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Общество10 февраля 2022 7:10

Губернатор Кубани обсудит перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь

Он находится там с рабочим визитом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым находится в Республике Беларусь. Глава региона посетит несколько промышленных предприятий и проведет ряд встреч.

- Делегация Кубани осмотрит площадки транспортных предприятий и производителей сельскохозяйственной техники. Также пройдут встречи с министерствами, на них представители региона обсудят перспективные направления сотрудничества, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время на Кубани работает более 50 компаний, которые экспортируют свою продукцию в Республику Беларусь.