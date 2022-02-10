На Кубани подтопленными остаются 80 дворов, из домов воду откачали

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по региону

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия снеготаяния. Все подтопленные дома освободили от воды. Сейчас откачивающая техника убирает дворовые территории.

- В пострадавших из-за непогоды районах Кубани остаются подтопленными более 80 дворов. Ликвидация последствий продолжается в Славянском и Красноармейском районах, - сообщили в оперштабе региона.

В Славянском районе остаются подтопленными 37 дворов, в Красноармейском – 45. Комиссия продолжает подсчитывать ущерб.