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Общество10 февраля 2022 8:06

На Кубани подтопленными остаются 80 дворов, из домов воду откачали

Ликвидация последствий продолжается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по региону

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по региону

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия снеготаяния. Все подтопленные дома освободили от воды. Сейчас откачивающая техника убирает дворовые территории.

- В пострадавших из-за непогоды районах Кубани остаются подтопленными более 80 дворов. Ликвидация последствий продолжается в Славянском и Красноармейском районах, - сообщили в оперштабе региона.

В Славянском районе остаются подтопленными 37 дворов, в Красноармейском – 45. Комиссия продолжает подсчитывать ущерб.