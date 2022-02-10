По факту возгорания проводится проверка Фото из архива КП

Мужчина погиб при пожаре в Туапсинском районе Кубани. Еще один человек смог спастись, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло накануне вечером в селе Навагинском. 43-летний местный житель пришел в гости к знакомой. Позже в одной из комнат произошел пожар.

Хозяйка дома успела выбраться на улицу. Тело гостя позже при тушении обнаружили пожарные.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, точной причины и очага возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.