ГК «Концерн «Покровский» запускает проект по трансплантации эмбрионов КРС в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

В рамках стратегии эффективного развития молочного животноводства группа компаний планирует внедрить в производство передовые генетические технологии. В конце 2021 года на базе ОАО «Агрофирма-Племзавод «Победа» в Каневском районе начала работу специализированная лаборатория по эмбриональной трансплантологии. Этот проект создан для улучшения генетического потенциала дойного стада концерна и позволит существенно повысить молочную продуктивность коров – до 12-14 тонн на фуражную голову. Инвестиции в развитие селекции КРС в Краснодарском крае уже превысили 10 млн рублей.

Планомерную работу по улучшению генетического потенциала дойного стада ГК «Концерн «Покровский» ведет много лет: три хозяйства в составе группы компаний – ОАО АФП «Победа», ОАО АФП «Нива», и ОАО АФП «Воля» имеют племенной статус и занимаются выращиванием и реализацией племенных нетелей.

«В 2021 году на базе «Победы» мы запустили проект по эмбриональной трансплантологии, инвестиции на эти цели уже превысили 10 млн рублей. Создана собственная лаборатория, подобран штат специалистов, проведены первые испытания. Генетическая селекция позволит нам получать сильное, высокопродуктивное потомство, адаптированное ко всем местным климатическим и эпидемиологическим особенностям. Первые результаты работы показали, что благодаря отбору лучших по генетическим качествам эмбрионов, можно в несколько раз ускорить процесс обновления стада. В 2021 году средняя продуктивность наших коров составила около 10 тысяч кг на фуражную голову. При этом хозяйства с хорошей генетикой могут получать 12-14 тысяч, это вполне реальные, достижимые цифры», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

АФПЗ «Победа» в качестве экспериментального участка выбрана не случайно: к внедрению новейших научных разработок в области генетики предприятие активно готовили последние десять лет – перестраивали процессы, модернизировали производство, создавали собственную кормовую базу. В общей сложности с 2008 года ГК «Концерн «Покровский» инвестировал в племзавод более 1,5 млрд рублей. Сейчас дойное стадо хозяйства - 2400 тысячи голов, животные содержатся в двух современных молочных комплексах. В рамках инвестиционной программы молочные фермы были перестроены и механизированы, сейчас это крупные технологические центры. В корпусах установлены системы вентиляции, орошения и водопоения, грамотно спланирован кормовой стол. Каждый комплекс оснащен автоматическими доильными залами «Параллель», позволяющими доить 32 и 60 животных одновременно. Кроме того, «Победа» полностью обеспечивает свой животноводческий комплекс кормами: мощности хозяйства по силосу и сенажу составляют 45 тысяч тонн. Высокопродуктивные комбикорма, изготовленные из собственного сырья, для хозяйства производит Каневской комбикормовый завод (входит в состав ГК «Концерн «Покровский»).

«В рамках стратегии развития животноводства мы не только инвестируем значительные средства в модернизацию молочных комплексов, но и создаем замкнутый производственный цикл: кормовые культуры выращивают все хозяйства концерна, они заложены в структуру севооборота, что позволяет стабильно и качественно закрывать все потребности. Проект по эмбриональной трансплантологии на базе «Победы» позволит нам накопить опыт по быстрому генетическому обновлению стада и внедрить новые разработки и на остальных животноводческих хозяйствах группы компаний. Лаборатория работает всего два месяца, мы только начали создавать банк эмбрионов, но цель в итоге - полностью перейти на собственное обновление стада высокопродуктивными животными», - добавил управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба.