Приговор вступил в силу Фото из архива КП

Почти 23 года колонии на троих дали мужчинам за разбойное нападение на Кубани. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Преступление совершено в апреле прошлого года. Трое мужчин, вооружившись пистолетом, ножом-бабочкой, скотчем и надев шапки с прорезями для глаз, рано утром проникли в дом в Красноармейском районе и напали на хозяина. Они начали бить мужчину и угрожать пистолетом, но тот смог позвать на помощь сына.

Пришедшего они также несколько раз ударили, после чего попытались сбежать. Задержать нападавших помогли сами потерпевшие, преградив автомобилем дорогу.

В суде обвиненные просили прощения и раскаивались.

- Суд признал виновными в совершении разбоя, им назначено наказание: Кочояну А. – в виде лишения свободы на срок 8 лет и штрафа в размере 150 000 рублей, Асланову И. - в виде лишения свободы на срок 7 лети 3 месяца, Халибекову С. - на срок 7 лети 3 месяца. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.