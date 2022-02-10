Кубань вошла в тройку лидеров по объему агрострахования с господдержкой Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в тройку лидеров по объему агрострахования с господдержкой. Как подчеркивают эксперты Национального союза агростраховщиков, участники стали чаще учитывать риски. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, показатель прошлого года превысил цифры 2020 года на 25%. В 2021-м объем рынка агрострахования Кубани составил более 480 миллионов рублей, регион занял третью позицию в стране.

- В прошлом году от непогоды пострадала виноградная лоза, сады и посевы на полях. Аграрии еще раз убедились в необходимости агрострахования, ведь потери урожая им возмещаются. На условиях господдержки в регионе уже застраховали порядка 142 тысяч гектаров посевов, 5 тысяч гектаров садов и виноградников и 1,6 млн голов сельхозживотных. Мы субсидируем этот механизм из краевого бюджета, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2021 году на господдержку с/х страхования из регионального бюджета направили более 220 миллионов рублей. В этом году выделят более 530 миллионов.