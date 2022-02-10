На Кубани за сутки выявили 3500 новых случаев заболевания COVID-19

На Кубани за сутки выявили 3,5 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки обнаружили 3500 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 442 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, самому старшему – 86 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре заболели 1274 человека, в Сочи – 523, в Северском районе – 236, в Новороссийске – 191, в Геленджике – 156, в Анапе – 155. 87 новых пациентов - в Динском районе, 77 – в Темрюкском, 73 – в Армавире, 67 - в Туапсинском районе, 62 - в Белореченском, 61 - в Кавказском, 60 - в Тихорецком. В Славянском районе выявили 53 новых случая заболевания, в Успенском – 49, в Лабинском – 35, в Усть-Лабинском и Абинском – по 33, в Красноармейском – 31, в Тбилисском – 30, в Горячем Ключе – 28, в Апшеронском районе – 26.

- По 24 положительных теста получено в Кущевском и Приморско-Ахтарском районах, 22 – в Калининском, 19 – в Крымском. По 12 – в Новокубанском и Тимашевском, 11 – в Отрадненском. 7 человек заболели в Курганинском муниципалитете, 6 – в Брюховецком, по 4 – в Кореновском, Щербиновском, Ленинградском и Новопокровском, 3 – в Выселковском, по 2 – в Ейском и Каневском.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 108 пациентов, 6 – на ЭКМО. За сутки от осложнений COVID-19 в регионе скончались 10 человек.