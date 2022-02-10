Препараты для похудения с запрещенным для ввоза веществом обнаружили на таможне Новороссийска

В препаратах обнаружили 178 граммов запрещенного вещества Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

Таможенники Новороссийска пресекли ввоз в страну препаратов с запрещенным веществом. Сибутрамин обнаружили в средствах для похудения. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Как выяснилось, жительницы Новороссийска и Анапы заказали средства ля похудения из Казахстана. В посылке обнаружили 540 капсул с названиями «Перец для похудения», «FATZorb plus», «Lipotrim», «SAMYUN WAN SLIM ULTRA», «КодS», в составе которых содержится препарат «сибутрамин», запрещенный для поставки в РФ.

- Средства женщины заказали в одной из социальных сетей. Экспертизой установлено, что образцы изъятого товара содержат сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой более 178 граммов, - рассказал заместитель начальника Новороссийской таможни Александр Шевченко. – По данному факту Новороссийской таможней возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия.