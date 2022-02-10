На Кубани в ДТП с двумя легковушками погибла пассажирка

9-летняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности, не пострадала Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне ночью в Новокубанском районе. При столкновении двух авто погиб пассажир, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, 35-летний мужчина на Renault Duster не справился с управлением и выехал на встречку. В это время здесь передвигалась Toyota, с которой произошло столкновение.

В результате удара от полученных травм скончалась 39-летняя пассажирка Toyota, водитель госпитализирован. В салоне также находилась 9-летняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности, ребенок не пострадал.

- Водитель Renault Duster также не пострадал, у мужчины взят анализ на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.