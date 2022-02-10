Сквер на месте снесенных гаражей в районе ул. 1 Мая обустроят в Краснодаре

Обустроить зеленую зону предложили жители Фото: пресс-служба городской администрации

Сквер на месте снесенных гаражей в районе улицы 1 Мая обустроят в Краснодаре. В декабре прошлого года здесь демонтировали 220 построек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Гаражи в этой местности были построены незаконно. Жители предложили идею обустроить здесь зеленую зону. В том числе на территории запланированы парковка и замена забора бывшего общежития Росгвардии.

- Проект нужно обязательно обсудить с жителями микрорайона и учесть пожелания. Вдоль прилегающего забора вполне можно сделать парковку. Забор имеет неприглядный вид, поэтому его нужно будет заменить, - отметил мэр Андрей Алексеенко во время рабочего объезда Прикубанского округа.

Кроме того, здесь уберут фундамент гаражей, завезут грунт и проведут обрезку деревьев.

Уточняется, что ремонт помещений бывшего общежития Росгвардии полностью завершен, продолжается благоустройство фасада. На следующей неделе здесь разместят Калининскую сельскую администрацию и отдел полиции.