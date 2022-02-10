Ирма Махиня посвятила серебряную медаль Олимпиады родному городу Сочи

Ирма Махиня ответила на вопросы в эфире радио "КП"-Кубань".

Олимпийская чемпионка по прыжкам с трамплина Ирма Махиня в эксклюзивном интервью в эфире радио «КП» - Кубань» рассказала о выступлении на мировых соревнованиях. В программе «Пекинский дневник» 19-летняя спортсменка призналась, что хотела попасть на пьедестал и получить медаль, но не ожидала. Свою победу она посвятила родному городу Сочи.

- Начнем с того, что я не ожидала, что меня поставят в команду. А потом до последнего не могла поверить в то, что мы займем второе место. Но после прыжка Евгения Климова стало понятно, что мы победили, - отметила Махиня.

Сейчас Ирма находится в Пекине. Именно там она получала многочисленные поздравления с победой от родственников и друзей.

- Общаюсь через соцсети со всеми, с родителями. Они очень гордятся нами, - рассказала Махиня.

Олимпийская чемпионка вернется в Краснодарский край 12 февраля. Ирму будут встречать по кубанским традициям хлебом-солью. На встречу с ней приедут начинающие спортсмены.