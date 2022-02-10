К сезону паводков на реках готовятся в Сочи

Каждые сутки на курорте дежурят 1,2 тысячи человек и задействовано 380 единиц техники Фото: пресс-служба городской администрации

К сезону паводков на реках начали подготовку в Сочи. На курорте насчитывается около 130 водоемов. Организацию работы обсудили на заседании межведомственного штаба под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Подчеркивается, что одна из основных причин паводков - заторы и наносы в руслах, износ или разрушение берегозащитных конструкций. Так, уже расчищены русла рек Псезуапсе и Аше, Кепша, Кудепста, Хоста и Агура.

- Главам районов необходимо организовать проверку всех водных объектов на их территориях, в том числе и мелких рек. Где требуется, почистить русла. Оценить, какие районы попадают в зону возможных паводков. В постоянной готовности должны быть аварийно-спасательные службы и все ресурсоснабжающие предприятия города, - отметил Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на курорте дежурит более 1200 человек и задействовано 380 единиц техники каждые сутки.