Улицу Круговую планируют отремонтировать в Краснодаре в 2022 году Фото: пресс-служба администрации города

Улицу Круговую планируют отремонтировать в Краснодаре в 2022 году. Один из участков благоустроят до конца апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Круговая — это сквозной проезд, который соединит два больших микрорайона и магистральную улицу Дзержинского. Когда приведем ее в порядок, серьезно разгрузим Тургенева и Красных Партизан. Все работы нужно выполнить таким образом, чтобы мы могли запустить по Круговой общественный транспорт, - отметил глава города Андрей Алексеенко во время рабочего объезда в Прикубанском округе.

Так, до конца апреля ремонт завершат на участке от асфальта в районе многоэтажки № 37 по ул. им. Симиренко до проезда 2-й Линии. Планируется обустроить двухполосную дорогу, освещение, разметку и дорожные знаки. Для пешеходов здесь появится тротуар.

А к марту запланировано спроектировать ремонт от улицы Стахановской, 1/1 на улицу им. Тургенева, 203/3. Работы стартуют в начале апреля, после согласования плана.

Кроме того, позже будет рассмотрено продление дороги до улицы 3-я Линия для связи улицы им. Дзержинского и Славянского микрорайона.