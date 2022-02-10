В Краснодаре временно занимавшую должность нотариуса женщину будут судить за кражу жилья пенсионеров

Дело в отношении преступной группы рассматривает суд Фото из архива КП

В Краснодаре перед судом предстанет женщина, которая временно исполняла обязанности нотариуса. Ее обвиняют в краже имущества клиентов-пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, с января 2018-го по декабрь 2020 года она, временно занимая должность нотариуса, заверяла нотариальные доверенности на распоряжение имуществом, деньгами, договор купли-продажи части дома и договор дарения части дома. При этом работу женщина проводила без ведома граждан, учета их дееспособности и разрешения.

В результате группа, организованная 50-летней фигуранткой, присвоила имущество пенсионеров.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Дело в отношении преступной группы, обвиняемой в мошенничестве, в настоящее время рассматривается судом, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тем временем права пяти граждан на жилье были восстановлены, по остальным работа продолжается.