Специалисты Кадастровой палаты Кубани рассказали об обновлении выписок из ЕГРН

Специалисты Кадастровой палаты Краснодарского края рассказали об обновлении выписок из ЕГРН. Новый формат вступает в силу с 11 февраля, кроме отдельных положений. Их действие начнется в 2023 году.

Так, утверждена форма выписки об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав или обременениях недвижимости.

- Новая форма выписки позволит гражданам получить актуальную информацию об ограничениях прав, установленных в их пользу, об обременениях, наложенных на недвижимость. Можно запросить информацию об объектах, расположенных как на территории определенных субъектов РФ, так и на территории всей страны. Раньше отсутствовала возможность получить такие сведения в виде отдельной выписки, – рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты Кубани Светлана Галацан.

Кроме того, расширена выписка об объекте недвижимости сведениями об участке и объекте на нем, расположенных на территории, зарезервированной для государственных или муниципальных нужд; признании дома непригодным для проживания, либо аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; образовании участка перераспределением земель государственной или муниципальной собственности и частного участка.

- В том числе в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся объекты недвижимости укажут дату регистрации о прекращении ограничений прав и обременений объекта. Дополнена форма выписки о зоне с особыми условиями использования участка, территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития. Список также дополнен зоной территориального развития в РФ, игорной зоной, лесничеством, особо охраняемой природной территорией, экономической зоной, охотничьим угодьем, Байкальской природной территорией и ее экологическими зонами, береговой линией (граница водного объекта), проектом межевания территории, - рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

В выписке будут указаны виды разрешенного использования объектов капстроительства, размеры земельных участков, параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капстроительства.

Отметим, заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в офисе МФЦ, в электронной форме на сайте kadastr.ru, с помощью онлайн-сервиса «Заказ выписок из ЕГРН», на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в «Личном кабинете». В том числе проводится выездное обслуживание по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.