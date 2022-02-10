На Кубани пенсионерка оформила микрозаймы и сообщила в полицию о мошенничестве

На женщину завели уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани пенсионерка оформила микрозаймы. Но теперь женщине грозит срок за ложный донос, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 66-летняя жительница Каневского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что на ее имя якобы кто-то оформил несколько микрозаймов в микрофинансовых организациях. При проверке паспортных данных слова пенсионерки не подтвердились.

Как выяснилось позже, женщина сама оформила семь микрокредитов, не возвращая долг в течение пяти месяцев. Полученные более 170 тысяч рублей она потратила в личных целях.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК. РФ. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.