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Общество10 февраля 2022 12:38

На Кубани пенсионерка оформила микрозаймы и сообщила в полицию о мошенничестве

Женщина рассказала о якобы незаконно взятых на ее имя микрозаймах
Светлана ОВДЕЙ
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На женщину завели уголовное дело Фото из архива КП

На женщину завели уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани пенсионерка оформила микрозаймы. Но теперь женщине грозит срок за ложный донос, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 66-летняя жительница Каневского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что на ее имя якобы кто-то оформил несколько микрозаймов в микрофинансовых организациях. При проверке паспортных данных слова пенсионерки не подтвердились.

Как выяснилось позже, женщина сама оформила семь микрокредитов, не возвращая долг в течение пяти месяцев. Полученные более 170 тысяч рублей она потратила в личных целях.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК. РФ. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.